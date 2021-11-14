Siirt’te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu

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Siirt'tin Eruh ilçe kırsalında nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu.

Eruh kırsalında Cengiz Yıldız tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata buldu. Yıldız, nesli tükenmekte olan semenderi zarar görmesin diye doğal yaşam ortamına bıraktı.

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