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Terörden arındırılan 2047 rakımlı yaylada bal hasadı

DHA

Terörden arındırılan 2047 rakımlı yaylada bal hasadı


SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonların ardından terörden arındırılan 2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda, törenle bal hasadı yapıldı. İlk hasadı yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bölgenin terörden kurtulduğuna değindiği konuşmasında, "Bütün fenni analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor, mutlaka hak ettiği değerini bulacaktır" dedi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının oluştuğu Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı. 3 tonun üzerinde verimin beklendiği hasat için düzenlenen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Ete, Pervari Tarımsal Bal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Korkusuz, köy muhtarları, arı üreticileri ve bölge halkı katıldı. Törende özel arıcı kıyafetlerini giyen Vali Hacıbektaşoğlu, ilk hasadı yaptı.
'TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ BALI'
Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Yaklaşık 10 bin kovana sahip 13 büyük balcımız bir araya gelerek ilçelerine duydukları vefa borcu olarak yüksek kalitede bal üretimi yapmak üzere 2020 yılında Pervari Bal Kooperatifi'ni kurdular. Balcılarımız gönüllü olarak kooperatife 700 kovan vererek Çemikari yaylasında üretime başladılar. Çemikari yaylasında, kovanların tamamı geleneksel sepet kovanı şeklinde olup üretim gezgin arıcılık olmadan sabit arıcılık şeklinde hakiki, gerçek Pervari balı üretilmektedir. Analizlerin haklı iddiamızı desteklemiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye´nin en kaliteli balını üretiyoruz. Balda bir kalite unsuru olan prolin değeri kaliteli balda 500-600 iken, Pervari Bal Kooperatifi'nin yaylada üretmiş olduğu ballarda prolin değeri bin 100'ün üzerindedir. Bu yıl bin kovandan 3 bin 200 kilo verim beklenmektedir. DİKA'nın (Dicle Kalkınma Ajansı) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen 1 milyon TL hibeli ve 1 milyon 750 bin TL bütçeli 'Pervari'den Yayılan Şifa' projesi kapsamında ilçede bal paketleme tesisi kurulacaktır" diye konuştu.
'HAK ETTİĞİ DEĞERİNİ BULACAKTIR'
Vali Osman Hacıbektaşoğlu da terörle kararlı mücadele sonucu bölgenin kavuştuğu huzur ve güvenle birlikte, tarım ve hayvancılıkla arıcılık üretiminin arttığına vurgu yaptı. Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün çok özel bir gün yaşıyoruz. Yıllardır bir terör belasına uğraştık ama Allah´ın izniyle, devletimizin, milletimizin gücüyle, birliğiyle, beraberliğiyle, askerimizin, polisimizin ve korucularımızın gece gündüz vatandaşlarımızla omuz omuza verdikleri mücadeleyle terörü bir daha gelememek üzere topraklarımızdan attık, atacağız. Dağlarımızda, yaylarımızda patikalarımızda sadece bizim göçerlerimiz, köylülerimiz, arıcılarımız, üreticilerimiz ve memleketimizin güzelliklerini görmeye gelen misafirlerimiz olacak. Başka hiç kimse buralara ayak basamaz, basamayacak. Siirt´in tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var. Kadimden beri 'Pervari Balı' özellikle 'Çemikari Balı', çok özel bir bal olarak biliniyor. Bu geleneksel üretimi sepet kara kovan balı olarak hiçbir katkı, bir şeker vermeden üretmek için arıcı kardeşlerimiz bir araya geldiler. 2020 senesinde kooperatif kurdular. Bütün fenni analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor. Mutlaka hak ettiği değerini bulacaktır."DHA-Genel Türkiye-Siirt SİİRT,(DHA)
2021-11-14 14:34:26

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