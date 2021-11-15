Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köylerde sorun dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca Dağı eteklerinde bulunan Doğan, Yapraktepe ve Düğüncüler köylerini ziyaret etti.

Doğan köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile uzun bir süre sohbet etti, sorun talep ve beklentilerini dinledi. Doğan köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, PervariDoğan karayolu inşaat çalışmalarını denetledi. DoğanYapraktepe köyleri arasında bulunun yol kontrol uygulama noktasında güvenlik korucularını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

İncelemelerine Yapraktepe ve Düğüncüler köylerinde devam eden Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile görüştü. Köylerin sorun ve taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, yereldeki sorunların kısa sürede çözüleceğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret ettiği köylerde çocuklara top ve çeşitli oyuncaklar da dağıttı.

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