Devlet destek verdi köy yolları asfalta kavuştu Terörden arındırılan bölgelerde ulaşım kolaylığı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden güvenlik yollarında incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmaları sürüyor.



Ekindüzüİğneli güvenlik yolu hizmete girdi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova köyleri arasında yapımı tamamlanan güvenlik köy yolunda incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Limak yüklenici firma tarafından yapımı devam eden 45 kilometre uzunluğundaki Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra Van ili arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 5’i Siirt sınırında, 7’si Şırnak il sınırında olmak üzere 12 tünelin yer alacağı 17,5 kilometresi tünel olan 45 kilometre uzunluğundaki 'Doğan Şırnak Yolu ve Tünel Projesi' çalışmalarını yerinde inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova yol inşaatlarını yerinde incelediklerini dile getiren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 22.5 kilometre uzunluğundaki yol, kılçıkları ile beraber yaklaşık 30 kilometrelik güvenlik yolunun tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Doğan Pervari güvenlik yolu inşaatında incelemeler yaptık. Bu yol yaklaşık 53 kilometrelik bir yol inşallah önümüzdeki bahar aylarında 2223 kilometrelik bir kısmı tamamlanmış olacak. Şu anda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Çemikari’den Doğan’a gelirken ŞırnakÇemikari, ÇatakVan karayolu inşaatını kontrol ettik, yerinde inceledik. Yol ve tünel yapım inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Çok büyük yatırımlar bunlar. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız bütün kurumlarımızla birlikte, vatandaşımıza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Refahımız bundan sonrada artacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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