Kore gazisi Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ile görüştü

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kore Gazisi Osman Yücel’i makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, dünyanın birçok yerinde mazlumların hakkını korumak için canını vermiş Mehmetçikler ve yaralanmış gazilerin en kıymetli varlıklar olduğunu söyledi. Şehit ve gazilerin ortaya koydukları azim ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Eğer bugün hür ve bağımsız bir ülkede özgürce yaşayabiliyorsak bunlar şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bize miras bıraktıkları kutlu vatanımızı birlik ve beraberlik içinde koruyarak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz. Allah şehitlerimizin ve ahirete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Ziyarette, gazi Osman Yücel ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Kore’de yaşadığı anılarını Vali Hacıbektaşoğlu ile paylaşan gazi Osman Yücel ise Vali Hacıbektaşoğlu’nun gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti.

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