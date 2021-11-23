Şirvan Kaymakamı Hasar, okul inşaatını denetledi

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Siirt’in Şirvan ilçesinde 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli ilkokulun aralık ayında hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, ilçede yapımı devam eden Atatürk İlkokulunda bir dizi incelemelerde bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer’den bilgi aldı. Modern derslikler, sosyal donatılar ile ilkokulun büyük bir heyecanla öğrencilerini beklediğini belirten Şirvan Kaymakamı Hasar, 16 derslik ilkokulun inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, aralık ayında hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

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