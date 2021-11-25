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Bakan Soylu: “15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi” Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Soylu ile ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısına katıldı

İHA

Bakan Soylu: “15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi” Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Soylu ile ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısına katıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında video konferans yöntemiyle 81 ilin katılımı ile gerçekleştirilen, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda kurul üyelerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili, sahayı biraz daha baskılayarak kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle, özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, mağduriyetlerin, birtakım acıların önüne geçilmesi değerlendirmesinde bulundu.

“Mağduriyetlerin, birtakım acıların önüne geçmeliyiz”
15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayetinin işlendiğini, geçen yılın tamamında bu sayının 268 olduğunu aktaran Soylu, "Bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor fakat olumlu olan gelişme şu ki son beşaltı yıldır aşağı doğru, kanal şeklinde bir iniş var. Bu yıl da düşüş kanalının içinde kalacağımız görülüyor ancak burada, söz konusu olan istatistik rakamlar değil, insan canı olduğu için, bu meseleye özellikle bu önümüzdeki bir ayda hızlı şekilde vaziyet etmemiz lazım. Arkadaşlarımıza da buradan şunları ifade etmek istiyorum. Sahayı biraz daha baskılayarak kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle, özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, mağduriyetlerin, birtakım acıların önüne geçmeliyiz" diye konuştu.
Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak gördüklerine ve bir can kaybına bile tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Soylu, "Elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk, bin kelepçe kapasitemiz var, Türkiye’de şu an aktif 296 kelepçe var, süresi tamamlanan kelepçe uygulaması sayısı da 501. Yani toplam 800'e yakın kelepçe kararı verilmiş, uygulanmış veya uygulanıyor. Bu noktadan hareketle koruyucu önleyici tedbir kararlarının, kelepçe kararlarının sayısını arttırma gayret içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kurumların gerçekleştirdiği çalışmalarının sunumun ardından toplantı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

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