Siirt’te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi onaylandı

İHA

Siirt’te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi onaylandı

Siirt merkez ilçe köylere hizmet götürme birliğinin 2022 yılı tahmini bütçesi, 5 milyon 775 TL olarak kabul edildi.
Siirt Valiliği ‘Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın 2021 yılı Kasım ayı meclis olağan toplantısı, Siirt Vali Yardımcısı Birlik Başkanı Fatih Kurt’un başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Fatih Kurt, kaynakların etkin ve verimli kullanarak, vatandaşların ve köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi. Daha sonra birliğin 2022 yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek, oy birliği ile onaylandı. Köylere hizmet götürme birliğinin 2022 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin olarak hazırlanan tahmini bütçe, 5 milyon 775 TL olarak belirlendi. Birliğin 2022 yılı faaliyet raporunun da ibra edildiği mecliste, 2022 yılı yatırım plan programı ile tahmini bütçe kararnameleri de okunup, onaylandı. Merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.
Siirt Valiliği Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; Birlik Müdürü Yaşar Nalbant, İl Genel Meclis Üyeleri Hikmet Ekin, İbrahim Oran ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylülerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylülerin sorunlarını ...
Siirt’te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi
Bakan Soylu: “15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi” Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Soylu ile ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın ...
Siirt’te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt’te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Siirt’te Goji Beryy meyvesi ile Trabzon hurması üretilecek
YEREL HABERLER Siirt’te Goji Beryy meyvesi ile Trabzon hurması ...
Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat polisler Siirt’te döndü
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.