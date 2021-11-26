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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baz istasyonu hırsızları 3 aylık takip sonrası yakalandı

İHA

Baz istasyonu hırsızları 3 aylık takip sonrası yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı baz istasyonu hırsızlık olayına karışan şüpheli zanlıları, 3 aylık takip sonucu yakaladı. Yakalanan 4 şüpheliden M.G.'nin adli mercilerce tutuklandığı, A.K.'nin serbest bırakıldığı, diğer 2 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam etmekte olduğu bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sorumluluk alanlarında son zamanlarda baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının artması üzerine ekipler, hırsızların yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT), 3 aylık sıkı ve amansız takibi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren ve suç eşyasını satın alan 4 şebeke üyesi, yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sonucunda 4 adet baz istasyonu aküsü ve 2 adet baz istasyonu jeneratörü ele geçirilmiştir. 6 ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak JASAT ekiplerince hırsızlık olayının kapsamı genişletilmiş, yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda da şüphelilerin polis sorumluluk alanında da 6 ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir” denildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.G.'nin adli mercilerce tutuklandığı, A.K.'nin serbest bırakıldığı, diğer 2 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.

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