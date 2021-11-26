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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te ilkokul öğrencilerine yardım

İHA

Siirt’te ilkokul öğrencilerine yardım

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, Siirt’in Kurtalan ilçesi Fatih ilköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Azerbaycan, Makedonya, Senegal ve Suriye'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinde bulunan çocukları ziyaret edip çeşitli hediyeler vererek oluşturan İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin durağı Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu oldu. Özdemir, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle sınıflarda buluşup test kitapları, bot, mont, atkı ve bere hediye ederek çocukların sevincine ortak oldu.
Anadolu'da, Balkanlarda Makedonya, Suriye ve Azerbaycan olmak üzere iki yüz civarında köyü iki yılda gezdiğini ifade eden Özdemir, yollarının Amasya'da başladığını söyledi. Özdemir, “Sonrasında Diyarbakır'a kadar uzadı. Bugünde doğunun incisi şehirlerden medeniyetler diyarı, İbrahim Hakkı Hz. için büyük önem ifade eden Siirt'e düştü. Çocukların olduğu her yer cennettir parolası ile Siirt Kurtalan'da Fatih İlkokulu'nda çocuklarla buluştuk. Hem iyiliği hem de sevgiyi paylaştık. İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz onunda bugün meyvesini her gittiğimiz yerde görebiliyoruz. Bu anlamda bizim çocuklarla bir araya gelmemize vesile olan iyilik hareketi gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı belki bugün bu iyilikler ve güzellikler olmayacaktı. Bizim yolumuz aşk, yolumuz sevgi, yolumuz umut, yolumuz inanç. Ayrımın gayrının olmadığı bir kardeşlik projesi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.
Fatih İlkokulu Müdürü Mahmut Eroğlu ve Özdemir'i okula davet eden sınıf öğretmeni Mehmet Sağlam, iyilik hareketi gönüllülerine ve Şair Özdemir'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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