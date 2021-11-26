Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı: 4 yaralı

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Siirt'te vakaya giden ambulansa hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hemşire 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Eruh yolu eski kapalı cezaevi kavşağında meydana geldi. Vakaya giden ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada 1’i hemşire 4 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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