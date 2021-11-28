Siirt'te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

İHA

Siirt'te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli 73 kadına kent merkezi Kooperatif Mahallesi Alpaslan Ortaokulu'nda narko rehber eğitimi verdi. Eğitim kapsamında programda kadınlara "uyuma" projesi tanıtıldı, kısa film izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ...
Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı: 4 yaralı
Siirt’te ilkokul öğrencilerine yardım
YEREL HABERLER Siirt’te ilkokul öğrencilerine yardım
Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek ...
Baz istasyonu hırsızları 3 aylık takip sonrası yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonu hırsızları 3 aylık takip sonrası ...
Siirt’te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Siirt’te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylülerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylülerin sorunlarını ...
Siirt’te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 43 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.