Türkiye'de bir ilk, Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, tiyatro sahnesinde rol aldı Sabah asayişi kontrol eden Emniyet Müdürü Yılmaz, akşam da tiyatroda sahne aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de bir ilk, Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, tiyatro sahnesinde rol aldı Sabah asayişi kontrol eden Emniyet Müdürü Yılmaz, akşam da tiyatroda sahne aldı

İHA

Türkiye'de bir ilk, Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, tiyatro sahnesinde rol aldı Sabah asayişi kontrol eden Emniyet Müdürü Yılmaz, akşam da tiyatroda sahne aldı

Siirt’te gün içinde vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, akşam da tiyatroda rol alarak bir ilki gerçekleştirdi.
Kentte çalışan öğretmen, memur, işçi ve esnaf gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin rol aldığı tiyatro oyunu, Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda sahnelendi. Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, protokolde oturduğu sırada sahneye çıkarak 'Nafile Dünya' adlı tiyatro oyunundaki rolünü canlandırdı. Yönetmenliğini Hüseyin Eren Özcan'ın yaptığı, baş rolünü müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yaptığı oyuna izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.
Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı Komiser Ramazan'ın doğruluk, adalet ve dürüstlük ilkelerinden taviz vermeyişi ve bu tutumu nedeniyle başına gelenlerin anlatıldığı oyun sırasında, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, sahnede rolünü oynadı. Halkla içi içe olmanın huzur verici olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, oynanan tiyatronun halk tarafından ilgiyle izlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Emniyet Müdürü Yılmaz, “Değişik bir duygudur. Şimdiye kadar hep devlet işleriyle uğraştık halkımızın emniyeti için uğraştık. Tiyatro için geldiler polisiye oyunumuz var oynar mısınız, müdür rolümüz var dediler, tabi sağ olsunlar onlarda bize uygun gördü o rolü. Tabi oynadık büyük bir heyecanla ilk defa bir olaya vakıf oluyorsunuz. Tiyatro farklı bir şey. Hani diyorlar ya bir memleketin kültür aynasıdır. Hakikaten orada o toplumun içerisinde bulunmak güzel bir şey. O gün halk tiyatroyu çok beğendi. Tiyatro bittikten sonra da bırakmadılar selfilerle. Zaten gönüllerindeydik halkımızın bir katman daha yükseltti. Siirt halkına teşekkür ederim” dedi.
İl Emniyet Müdürünün göreve başladığı günden beri halkın gönlünü kazandığını söyleyen vatandaşlardan Serdar Özyeşil, Türkiye’de ilk kez bir emniyet müdürünün tiyatroda rol almasının gurur verici olduğunu söyledi. Özyeşil, “Müdürümüz yaklaşık 34 aydır geldi. Gelir gelmez çok farklı işler yaptı. İnsanlar arasında kangren olan uyuşturucu sıkıntısını kaleme aldı ve önce onunla başladı. Siirt’te o kadar çok büyük sorun olmuştu ki uyuşturucu mahalleler artık pankart açıyordu uyuşturucudan bizi kurtarın diyordu ve emniyet müdürümüzün gelmesiyle bir sürü operasyon oldu şuanda o mahallelerde huzur geldi. Uyuşturucu satıcıları yerine gece 01.00'da tek başınıza, ailenizle, arkadaşlarınızla gezebiliyorsunuz. Aslında Siirt halkı emniyet müdürümüzün çok farklı bir yüzünü daha gördü şahsen bende çok şaşırdım. Çok sevindim. Bizzat kendimde gidip tebrik etmek istiyorum kahvelere gitti insanların arasına girdiği, mahallere girdi, evlere girdi, yaşlı insanlara gitti, gençlere gitti birde insanların kalbine sanat yönüyle de girdi. İzlediğimiz tiyatroda rol alması bizleri çok şaşırttı ve çok sevindirdi. Bir emniyet müdürü eğer insanlara bu kadar dokunabiliyorsa bu kadar sanatsalsa bu kadar insanın ruhuna farklı yönlerden girebiliyorsa her yönü zenginse inşallah bize çok faydalı olacak. Biz Siirt halkı olarak biz onu çok sevdik” diye konuştu.
Oyunu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı ...
Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
Dubai’de yaşayan sunucu doğa harikası manzarayı görmek için Siirt’e geldi
YEREL HABERLER Dubai’de yaşayan sunucu doğa harikası manzarayı ...
Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt'te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Siirt'te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" ...
Siirt’te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.