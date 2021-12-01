Siirt'te satışa hazır 25 fişek eroin maddesi ele geçirildi

Siirt'te uygulama esnasında bir şahısta yapılan aramada satışa hazır 25 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Narko56 uygulaması kapsamında, toplam 12 mahallede bulunan metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda olmak üzere şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 1 şahısta satışa hazır vaziyette 25 fişek eroin maddesi ele geçirildi. 153 şahsa GBT sorgulaması yapıldığı, 27 aracın kontrol edildiği bildirildi.

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