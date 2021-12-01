Siirt’te Hz. Fakirullah Caddesi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te Hz. Fakirullah Caddesi hizmete girdi

İHA

Siirt’te Hz. Fakirullah Caddesi hizmete girdi

Siirt kent merkezinde yapımı yaklaşık 6 aydır süren Hz. Fakirullah Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensupları ile birlikte caddeyi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cadde esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, haziranın ikinci haftasında başlayan cadde inşaatının alt ve üst yapısının bugün tamamlandığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt bu caddeyi kullanıyor. Ben sabırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi beraber gördük ve gerçekten bu cadde Siirt'te özgün bir cadde oldu. Gerçekten çok iyi bir proje ve uygulamada da çok iyi olmuştur. Siirt'e yakışır bir iş olmuştur. Siirt’imize hayırlı uğurlu olsun. 17 milyon 300 bin artı KDV masrafı oldu. Bir de kent mobilyaları için de ilave bir ihalemiz olacak. Burada projede olmayan birçok iş yapıldı. Bütün sokak bağlantıları bu işin içinde hepsi yapıldı ve tamamlandı” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra cadde üzerindeki bir çay bahçesinde basın mensupları ile bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te satışa hazır 25 fişek eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te satışa hazır 25 fişek eroin maddesi ele ...
Siirt’te tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ağır ...
Türkiye'de bir ilk, Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, tiyatro sahnesinde rol aldı Sabah asayişi kontrol eden Emniyet Müdürü Yılmaz, akşam da tiyatroda sahne aldı
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk, Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ...
Siirt’te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı ...
Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi
Dubai’de yaşayan sunucu doğa harikası manzarayı görmek için Siirt’e geldi
YEREL HABERLER Dubai’de yaşayan sunucu doğa harikası manzarayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.