Siirt’te Hz. Fakirullah Caddesi hizmete girdi

Siirt kent merkezinde yapımı yaklaşık 6 aydır süren Hz. Fakirullah Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensupları ile birlikte caddeyi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cadde esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, haziranın ikinci haftasında başlayan cadde inşaatının alt ve üst yapısının bugün tamamlandığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt bu caddeyi kullanıyor. Ben sabırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi beraber gördük ve gerçekten bu cadde Siirt'te özgün bir cadde oldu. Gerçekten çok iyi bir proje ve uygulamada da çok iyi olmuştur. Siirt'e yakışır bir iş olmuştur. Siirt’imize hayırlı uğurlu olsun. 17 milyon 300 bin artı KDV masrafı oldu. Bir de kent mobilyaları için de ilave bir ihalemiz olacak. Burada projede olmayan birçok iş yapıldı. Bütün sokak bağlantıları bu işin içinde hepsi yapıldı ve tamamlandı” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra cadde üzerindeki bir çay bahçesinde basın mensupları ile bir süre sohbet etti.

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