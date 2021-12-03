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Eski uzman çavuş Orhan´a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

DHA

Eski uzman çavuş Orhan´a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası


Mehmet Durak YÜCEL/SİİRT, (DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan´a 10 yıl hapis cezası verildi.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'´ncı duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasını okudu. Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi.
10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından verdiği kısa aradan sonra, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası vererek, sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verdi.
GÖREVDEN ALINMIŞTI
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Durak YÜCEL
2021-12-03 15:01:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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