Siirt’te 2 polis giriş noktası modern bir şekilde yenilendi

Siirt’te inşaatı tamamlanan 2 polis giriş noktası, insanların algısını değiştirecek modern tarzda yenilendi.

Siirt Kurtalan Tillo, Şirvan karayollarında inşaatı tamamlanan 2 polis giriş noktası faaliyete geçti. Bu giriş noktalarının modern olması dikkat çekiyor. Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz göreve başladığı günden beri yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. İnşaatları tamamlanarak faaliyete giren 2 polis giriş noktalarının yapımında her türlü detayın bütün ayrıntılarıyla düşünüldüğünü dile getiren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, “Şehrimize iki giriş noktada yol kapama yollarımız var. Burada görev yapan arkadaşlarımızın sağlıklı sıhhatli bir şekilde görev yapmalarını sağlamak, aynı zamanda şehre girişlerde buranın bir terör algısı değil bir güvenlik noktası olduğunu halka anlatmak amacıyla buradaki her iki noktamızı da modern bir şekilde yaptık. Siirt halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Onlardan da çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz beğendiler. Çalışan arkadaşlarımız da huzur içerisinde orada çalışıyorlar. Her türlü imkanları mevcut rahat ve güzel bir ortamda çalışıyorlar” dedi.

