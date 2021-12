Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil

Burak EMEKSerdar SUNARTuran KOYUNCU/SİİRT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "TÜİK buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler. Randevusuz olarak kapıda gösteri yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt´te düzenlenen törenle Siirt-Eruh kara yolu Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımın açılışı yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatının her önemli noktalarında Siirt´in kendisine eşlik ettiğini söyledi. Erdoğan, "Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik" dedi.

Açılışı yapılan tesislerden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez, 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş. 50 bin ton, sonra 150, sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak, sonrasında ise 7 bin 500 kişiye iş sağlanacak" diye konuştu.

`ARTIK TERÖRİST SALDIRILARI DEĞİL, ÜRETİM VE İSTİHDAMI KONUŞACAĞIZ´

Erdoğan, çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmının ülkede kalacağını ve ihracat kapısı açacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız. İnsanlar artık iş ve aş için başka yerlere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını temel atma töreninin üzerinden 18 ay geçmeden tamamlanması da önemlidir. Toplu açılış törenimizde barajımızı da hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı enerjiye katkıda bulunacak. Zarova Köprüsü'nü de bugün açıyoruz. Gençler ben sizleri çok seviyorum. Siz TEKNOFEST gençliğisiniz. TEKNOFEST gençliği olarak yapay zekayı siz oluşturacaksınız. Bay Kemal'in dediği gibi değil, siz AK Parti'nin yeni dizayn ettiği TEKNOFEST gençliği olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Buna hazır mıyız? Tüm neticeler ortaya koyduğumuz eserlerden istisnasız insanların tamamı yararlanacak. Tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğidir. Herkes destek vermek zorunda değil ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirdiğinden bizden asırlık engelleri aşmamızı bekledi. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle bu engellerin üstesinden geldik. Sevgili gençler maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyor Merkez Bankası'ndan brifing alıp dışarı çıkıp aleyhine konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bak sana randevu verdiler."

`DEVLETİN KURUMLARINA RANDEVUSUZ GİDİLEMEYECEĞİNİ ÖĞREN´

Kılıçdaroğlu´nun TÜİK´e randevu almadan gitmek isteğini belirten Erdoğan, "TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler. Randevusuz olarak kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir. Buralara rastgele gidemezsin, gidemeyeceksin de. Devletin kurumları yapmaları gereken açıklamaları yapıyor. Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. Siz yeter ki bize bu gücü verin. Baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alandaki alt yapımızı insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik. Birilerinin tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bizim eserimizdir diyecekleri tek eserleri, tek dikili ağaçları yoktur" diye konuştu.

Siyasetin, memura hakaret etmek olmadığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin hem merkezi olduğu zihniyet, siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. Devletin başındaki zat da bize gücü yetmeyince yasalar dışında hareket etme, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir. Siyaset yanına topladığın azgın grupla TÜİK ve Merkez Bankası´nı basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değildir. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilse doldururduk diyor, sen önce topladığın rakamlar ortada. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti kirletiyor. Bu gençliği görüp 2023 için ne diyebilirim. 2023 için zafer bizim. Bu zat bizim sıkletimiz değil, tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Hala pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse, karşısında bizi bulur. Memurumuza, işçimize, çiftimize sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor. Siyaseti çirkeflik sananların ülkeye hayrı dokunmaz. Bunların yanında terör örgütünün beslediği malum parti var. Ülkeye söyleyecek sözünüz yoksa devletin memuruyla uğraşmayı bırakın. Gayri milli diyor, kime. Erdoğan'a oy verene. Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin. Adama ne derler hadi oradan. Sen önce seçim kazanma nedir, onu öğren. Bırakın yalan yanlış bilgilerle insanları töhmet altına sokmayı. Bunların daha siyasette kimlerle yürüdüğünü söylemeye cesareti yok. Terör örgütü beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Siirt bunlara gereken dersi verecek. Bu kadar vizyonsuz bir ekip ülkenin bölgesel çıkarlarını nasıl savunacak. Hepsini 3 günde şamar oğlanına çevirirler. Milletimiz her seçimde şamar oğlanına çeviriyor ama anlamamazlıktan geliyorlar. İnşallah 2023'te milletimiz derslerini verecek. Ülkemiz gelişmiş ülkeler ligine çıktı. TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye mi karşı çıkıyorsun. Bu yıl sonu itibariyle 10 olarak gösteriyorlar. En yüksek büyüme oranını biz yakaladık biz. IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. CHP, IMF'cidir. Otel kulislerinde kulis atanlardandır. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te son taksiti ödedik. İşi bitirdik. Bunlar IMF'cı. Merkez Bankası´nın rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 126 milyar dolar oldu. Bu CHP arkasındaki boş tenekeyle ne diyorlar, biz şuraya çıkardık. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Ya Başbakan benim imzayı ben atıyorum, insan utanır."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışanları enflasyona karşı koruyacaklarını belirten Erdoğan, "Özel sektöre kamudaki fiyat artışları yol gösterici olacak. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız. Öğretmenlerimiz için ilave imkanlar getiriyoruz. Özel sektörün de istihdamı yükseltme yolunda ücret politikası yürüteceğine inanıyoruz. Yüksek fiyat artışları emtia fiyatlarındaki aşırı yükselmeden kaynaklanıyor. Bir kısmının dengeye oturması bekleniyor. Fahiş fiyatların bir kısmı aç gözlülükten. Bütün malları stoklayanları yakalayınca gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman aç gözlülüğün izlerini görüyoruz. Tüm bu fiyat hareketlerini makul bir çizgiye oturacağız. 2023'te bir sözü daha yerine getirmenin gururuyla çıkacağız. Tabii bu tabloyu ülkesine inanmayanlara anlatamazsınız. Biz onlara terör örgütlerini tepelediğimizi de anlatamamıştık. Ekonomideki değişimi de anlamasınlar. Milletimiz bizi anlıyor ve destekliyor o bize yeter" diye konuştu.

22 YIL SONRA O ŞİİRİ TEKRAR OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 22 yıl önce okuduğu ve cezaevine girmesine yol açan Ziya Gökalp'in şiirini tekrar okudu.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK TESİS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kuruldu. Tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

MERAKLA BEKLENEN KÖPRÜ DE AÇILIYOR

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü, 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi. Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi. Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Siirt Burak EMEK, Serdar SUNAR, Turan KOYUNCU

2021-12-04 16:21:54



