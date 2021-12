Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te 3 yılda yapılan toplam 2 milyar 500 milyon lirayı aşan SiirtEruh karayolundaki Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesinde TürkKatar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımı açmak üzere Siirt’e geldi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, yaptıkları hizmet ve yatırımların yanı sıra terörü bölgeden silip attıklarını belirterek, "Artık terörü, terörist saldırılarını değil, üretimi, istihdamı konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplanan kalabalığa seslendikten sonra toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Yaklaşık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi, daim eylesin. Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi devamlı sürdüreceğim" diye konuştu.



"Yiğit düştüğü yerden kalkar"

Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak getirildiğini hatırlatan Erdoğan, yine bu yasağın Siirt üzerinden çözüldüğünü hatırlattı. Erdoğan, "Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Yeniden döndüğümüz ülkeye ve millete hizmet uğruna başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Bir söz var ya 'yiğit düştüğü yerden kalkar.' Siirt demokrasi mücadelemizde hep yanımızda oldu. Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyarı geçen 75 kalem ve hizmetin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 20 yıl öncesine gidelim, ne havaalanı, ne böyle bir yol var mıydı, üniversitemiz var mıydı, şimdi yolumuz çift gidiş geliş ve gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin ton sonra 250 bin tona çıkacak olan bu çinko tesisi, şehrimize yapılan en büyük ve önemli yatırımdır. Projenin tamamı bittiğinde yatırım bedeli 400 milyonu bulacak. Tesis üretim kapasitesini 90 bine çıkardığımızda ülkenin ihtiyacını karşılayacak hale gelecektir. 7 bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak. Böylece dışa bağımlı olduğumuz çinko, buradan üretilecektir. Bu tür yatırımlarla hedefimize ulaşacağız. Bu tesis yeni ekonomi programının ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Artık terörü, terörist saldırılarını değil, üretimi, istihdamı konuşacağız. Cudi'nin, Kato'nun, Herekol'un adı terörle değil, yatırımla anılmaya başlandıysa, büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir. İnsanlar iş ve aş için buralardan göçmeyecektir. 18 ay gibi bir sürede tamamlanmış olması da ayrıca önemlidir. Bu yatırımı, Katarlı ortağı El Atiye ile birlikte hayata geçiren Fikret Baydarman'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca 575 milyon liralık bir yatırım olan Şirvan Barajı ve HES’i de hizmete açıyoruz. Hem enerji üretimimize katlı sağlayacak hem de topraklarımızın verimini arttıracak. Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün burada yapıyoruz. 57 kilometrelik yolun en kritik yeri olan Botan Çayı'nın üzerinden geçen Zarova Köprüsü, sizlere güvenli bir ulaşım sağlayacaktır. Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmını da bugün açıyoruz. Pervari yolu ile alakalı olarak bir milyar maliyet, inşallah en geç önümüzdeki oy ve yol ihalelerinde Pervari'nin de ihalesini yapacağız. Bu arada Siirtlilere daha iyi hizmet etmek için Milli Eğitim Bakanlığı polis ve jandarma teşkilatı hizmet binalarını buradan açıyoruz, Milli eğitimde 30 ayrı yatırımı da resmen bugün açıyoruz. Sağlıkta 10 ayrı yatırımın resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Spor tesisini Eruh Gençlik Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Siirt Belediyemizin kendi imkanları ile ve çeşitli kurumların destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda hizmet var, bunları da bugün hizmete açıyoruz. Pervari Belediyemizin hizmet binası, spor salonları, tekstil atölyelerinin resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. Bu hizmetlerin Siirt'e hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Siirt'in parlayan yıldızını destekleyecek yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak var. 19 yılda Türkiye’de demokrasiyi genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke, insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği karanlık dönemlerden geçti. Bunu değiştirmek isteyenlerin önü kesildi. Bu asırlık engeli geçmek için milletimiz AK Parti'yi iktidara getirdi" şeklinde konuştu.



"Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet kurumlarının kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyledi. Erdoğan, "Fakat bu CHP’nin başında bir zat var. Bu zat, merkez bankasından randevu istiyor, merkez bankası ona göre bağımsız değil ya ve merkez bankası buna randevu veriyor. Brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp merkez bankası aleyhinde konuşmaya başlıyor. Bunlarda edep, adap yok. Önceki gün Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) randevu almadan gitmek istedi ve TÜİK buna randevu vermedi. TÜİK önünde bir genel başkan eylem yapıyor, insan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin" diye konuştu.



"Terör örgütlerine randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara rastgele gidemezsin"

Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin. Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. Siz bize bu gücü verin, biz yola devam edelim. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber, birer birer dağıttık. Bu yolda böyle yürümeye var mıyız? Maşallah, Allah nazardan saklasın. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetten istisnasız insanlarımızın tamamı yararlanacak. Çıktığımız bu yolda tek güvencemiz Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteğidir. Birilerinin tek işi, ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içeresinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı uyguladıkları faşizan bir topluluk var. Üstelik tek dikili ağaçları, tek bir eserleri yoktur. 2023’e hazır mıyız? CHP’nin hem merkezi hem sembolü olduğu bir zihniyet, yine arsızca milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. Siyasete gücü yetmeyen CHP, devlet kurumlarını basıp memurları tehdit ediyor. Siyaset er meydanında, kendi mecrasında yürütülür. İşte siyaset burada. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, kamu kurumlarını basmayı bırak. Memurları tehdit etme, çık siyaset meydanında karşımıza. Bu zat sürekli yalan, iftira ve sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletin değerlerine saldırır, ülkeye zarar verirse, karşısında bizi bulur. Polis, asker, hakim, savcısıyla, memur, işçiye sataşırsa, karşısında yine bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına bulaşmasın. 7 düvele meydan okuyor, gece gündüz çalışıyoruz, bu zat küçük şovların peşinden koşuyor. Ülkeyi yatırımla, istihdamla büyüteceğiz diyoruz. Bunların yanında İP, terör örgütünün beslediği parti var. Ülke ve millete söyleyecek sözünüz yoksa bırakın devletin kurumlarına hakaret etmeyi, bırakın memurlarla uğraşmayı. Bu milletin yüzde 52’si oy verdi, sen kimsin de Erdoğan’a gayri milli diyorsun? Sen önce seçim kazanmak nedir bunu öğren. Bırakın yeminli Türkiye düşmanlarına göz kırpmayı, bırakın üç kuruşluk siyasi kar için memlekete çeyrek asırlık zarar verecek hamleleri. Terör örgütünün beslemeleriyle yürümüyorlar mı? Siirt 2023’de bunların topuna gereken dersi verecek. Bir yanlarına terör beslemesini almışlar, bir yanlarına da hala kendini tanımlayamayanları almışlar, ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Ortada herhangi bir program yok, sadece lak lak, kabadayılık var. Bu kadar küçük hesaplı bir ekip, ülkenin bölgesel ve küresel hesaplarını nasıl savunacak? Hepsini üç günde şamar oğlanına çevirirler. Gerçi milletimiz her seçimde bunları şamar oğlanına çeviriyor ama bunlar anlamıyorlar. 2023 seçimlerinde milletimiz bunlara nihai derslerini verecektir. Avrupa’ya en yakın üretim merkeziyiz. Dünyanın tamamına kolayca ulaşabilecek bir merkezdeyiz. Şimdi bölge genelinde her yere huzur geldi. Gecenin her saatinde insanlar sokağa çıkabiliyor. Siz inandınız ve biz de size güvendik, birlikte yürüyoruz. Son 3 yıldır bize ekonomimiz ile saldırıyorlar. Salgının küresel ekonomilerde yol açtığı krizlerle ülkemizin yaşadığı son gelişmelerle birlikte bazı sıkıntılar oluştu. Üretim, yatırım, ihracat ve büyüme ile ülkemizin ekonomisini güçleştirmeye çalışırken diğer yandan insanlarımızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Yüksek faizlere karşı sanayicilerimizi rahatlatacağız. Üretenin, istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Çalışanlarımızı enflasyona karşı korumak için gerekli tedbirleri alacağız. Özel sektörün de önümüzdeki dönemde genel olarak istihdamı yükseltmesi anlamında bir ücret yükseltme politikasına gideceğine inanıyorum. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gerçekten gelişmiş ülkelerin standartlarına yakalayacağımız bir standarda ulaşacağız. Bu tabloyu kendi ülkesine inanmayanlara anlatamazsınız. Biz onlara yaptığımız hizmet ve yatırımları da anlatamamıştık. Biz onlara ülkemizin uluslararası gücü de anlatamamıştık. Varsınlar ekonomideki tarihi değişimi de anlamasınlar, milletimiz bizi anlıyor bu yeter."

Erdoğan konuşmasının sonunda Siirt'te okuduğu ve siyasi yasak getirilmesine neden olan 'minareler süngü' isimli şiirini vatandaşlarla birlikte okudu. Şiir'in ardından Erdoğan ve beraberindekiler toplu açılış için kurdeleleri kesti.

