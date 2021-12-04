Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinko İzabe Tesisi açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te yapımı tamamlanan Çinko İzabe Tesisi açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan ve beraberindekiler Siirtt’te vatandaşlara seslenip toplu açılış yaptıktan sonra helikopterle Organize Sanayi Bölgesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lineer Metal AŞ. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesinde TürkKatar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Çinko İzabe Tesisi açılışında yaptığı konuşmada bol kazançlar diledi. Erdoğan, “Bol üretim diliyorum, dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek niyaz ediyorum. Kazancınız bol olsun geleceğiniz aydınlık olsun. Bu açılış ile birlikte temelini atacağımız fabrikalar da var. İki fabrikanın da temelini atmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Kısa bir konuşma yapan Erdoğan’a daha sonra Leneer Grup adına Abdullah Halit Atik tarafından hediye takdim edildi. Hediyenin ardından açılış kurdelesi kesildi.

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