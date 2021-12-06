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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Siirt’te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te bir otomobil ile minibüsün çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, SiirtKurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 N 7778 plakalı otomobil ile 56 D 0042 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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