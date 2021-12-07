8 ay tazeliğini koruyan Zivzik narından ülke ekonomisine 40 milyon lira gelir bekleniyor Siirt’in Zivzik narından ülke ekonomisine yıllık 40 milyon liralık katkı Zivizk narının rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü, 40 milyon gelir bekleniyor

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin köylerinde yetiştirilen ve bozulmadan 8 ay tazeliğini koruyan Zivzik narı, üreticinin yüzünü güldürdü. Ülke ekonomisine yıllık 40 milyon lira bekleniyor.

Şirvan ve Pervari ilçelerinde üretilen, sulu ve iri taneli meyvesiyle yurt dışından bile talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler, Zivzik narının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon lira gelir sağlayacağını belirtirken, narın doğal koşullarda 8 ay tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 40 milyon lira gelir sağlayan ‘Zivzik’ narının 8 ay bozulmadan özelliğini muhafaza ettiğini ifade eden Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



“Doğal koşullarda 8 ay özelliğini koruyor”

Hasar, “Zivzik narı, Sarıdana, Dişlinar, Pirinçli, Kapılı, Taşlı bölgesinde yetiştirilen bir ürünümüz. Şirvan’daki tarım arazilerinin 4 bin dekarı nar bahçesi olarak kullanılmakta. Bu nar yaklaşık 8 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Bu muhafazayı soğuk hava deposunda yapmanıza gerek yok, kendi koşullarında doğal koşullarında bile bunu muhafaza etmek mümkün. Bu bölgede nar üretilen bölgelere gittiğimiz zaman nar hasadını yapan vatandaşlarımızın soğuk hava deposunda değil, kendi evinde kendi imkanlarıyla muhafaza ettiği mümkün” dedi.



“Dönüm başı 2 ton elde ediliyor”

Nar, verimin en yüksek olduğu dönemlerde dönümünden 2 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Hasar, sözlerine şöyle devam etti:

“Şuanda bizim bu bölgelerde verimin en yüksek olduğu dönemlerde bu bölgeden almış olduğumuz nar verimi 4 bin ile 5 bin ton arasında değişiyor. Narın tüketiciye sunulması bunun nar suyu, meyve suyu ve nar ekşisi olarak kullanılması mümkün. Bu konuda ticari faaliyet gösteren işletmeler, bölge halkı ve üreticiler ile diyalog halinde. Malın piyasaya sunulmasında da herhangi bir sorun olmuyor. Zivzik narı Şirvan’nın en önemli en değerli tarımsal ürünlerinden birisidir. Mutlaka herkesin tatması en azından bir bardak nar suyunun içmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı nar suyu içmeye Şirvan’a bekliyoruz.”

Zivzik narına birçok ilden talep olduğunu belirten nar üreticisi Kamil Özayın, ince kabuğu ve aromalı tadı nedeni ile vatandaşların Zivzik narına rağbet gösterdiğini aktardı. Özayın, “Bu sene rekolte yüksek ve satışlardan memnunuz. 85 hanemiz, 700 nüfusumuz var. Herkes çiftçilikle uğraşıyor. İşimiz budur” şeklinde konuştu.

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