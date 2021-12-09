Siirt’te kar yolları kapattı

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Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy gurup yolları ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy gurup yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için il özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı.

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