Siirt'te sahte ve ruhsatsız zirai ilaçlara yönelik denetim yapıldı

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Siirt kent merkezi ve ilçelerde kaçak, ruhsatsız, sahte zirai ilaçların satıldığına dair duyumlar alınması üzerine Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri denetimleri artırdı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin sadece zirai ilaç satmaya yetkili bitki koruma ürünü satan bayilerden ilaç satın almaları, söz konusu bayilerden ilaç alırken mutlaka fatura talep etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, “Siirt merkez ve ilçelerinde bulunan ruhsatlı bitki koruma ürünü bayi dışında zirai ilaç satan yerlerin görülmesi halinde Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi önem arz etmektedir. Sahte ve ruhsatsız ilaç tarımsal üretime zarar vermekte üreticilerin maddi kaybına sebebiyet vermektedir” denildi.

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