Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Siirt merkezli Mersin ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si bırakılırken 5’i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt, İstanbul ve Mersin olmak üzere 3 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçları kapsamında 7 şüpheliye ilişkin olarak yürütülen planlı faaliyet kapsamında, 67 kolluk görevlisinin katılımı ile eş zamanlı olarak Uyuşturucu operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu, 7 şüpheli yakalanmış olup şüphelilerden 2’si serbest bırakılmış, 5’i tutuklanarak Batman'a bağlı Beşiri ilçesi T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 3 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca fişeği, 435 gram toz esrar, 1,5 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

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