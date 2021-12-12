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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

İHA

Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Siirt'te "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında Baykan ilçesi Çaykaya köyünde İzzet Karadağ adlı yetiştiriciye 102 adet keçi dağıtımı yapıldı.
Siirt Valiliği öncülüğünde, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’nın, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi kapsamında Baykan ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, damızlık küçükbaş hayvan alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yüzde 0 faizli 100 bin TL’ye kadar yatırım kredisi, yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli düşük faizli işletme kredisi olmak üzere projeden yararlanan her bir üreticiye 150 bin TL’ye kadar kredi kullandırabileceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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