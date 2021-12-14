Siirt'te 2 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeki otomobilde 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan Siirt karayolu mezarlık mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark eden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan M.A. adlı kadının (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Ş.T. (26) ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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