İstihbarat tespit etti, terör örgütü üyesi şahıs yakalandı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince SuriyeHaseke bölgesinde PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.E.D. isimli Suriye uyruklu şahıs, emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde SuriyeHaseke bölgesinde faaliyet gösterdiği M.E.D. isimli Suriye uyruklu şüpheli şahıs geçmiş tarihlerde Türkiye'ye geldiği ve Siirt kent merkezindeki bir adreste bulunduğunun tespit edilmesi üzerine emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin adli tahkikatı devam ediyor.

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