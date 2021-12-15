Aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

Siirt kent merkezinde aracın çarpması sonucu yaralanan kedi için belediye ekipleri seferber oldu.

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, hayvana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kedi, daha sonra Siirt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde götürülerek ameliyata alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.