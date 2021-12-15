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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu emaneti öptü ve teslim aldı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu emaneti öptü ve teslim aldı

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı onuruna 81 ilin valisine gönderilen vatan toprağı ve bayraktan oluşan Kurtuluş Paketi sahiplerine ulaşmaya başladı.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Valiliği koordinesinde 81 ile gönderilen bağımsızlığın sembolü bayrak ve Gaziantepli ustalar tarafından yapılan özel kaplara konulan Gaziantep toprağı, Öğretmen Mehmet Kankaya ve Öğrenci Mehmet Ataş tarafından Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teslim edildi.
Teslim aldığı bayrak ve toprağı öpen Vali Hacıbektaşoğlu, bu nazik ve milli duyguları harekete geçiren davranışı için, mevkidaşı Davut Gül'e teşekkür edip, onurla teslim aldığını dile getirdi. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatanı, milleti, bayrağı, devleti için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Öğretmen Mehmet Kankaya ve Öğrenci Mehmet Ataş’a bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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