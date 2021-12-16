Siirt’te tır devrildi: 1 ölü

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Siirt’in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır, sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, şoför hayatını kaybetti.

Kaza, BaykanBitlis karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 31 ABV 760 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Abdurrahman Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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