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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı

DHA

Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Siirt'te tercih ettiği kıyafetler, Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan ve kök boyayla renklendirilen 'şal şepik' kumaşına ilgiyi arttırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan´ın 4 Aralık´taki Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde seçtiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' programında da gündeme geldi. Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boyayla renklendirilen kumaş, Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor. Türkiye'de sadece Eruh ilçesinde üretimi yapılan şal şepik kumaşının patenti, kaymakamlık tarafından alındı. Kaymakamlık bünyesinde 2008'de kurulan atölyede, tiftik ipliğinden dokunan kumaşlarla dikilen şal şepik kıyafeti ise yöre insanından ilgi görüyor. Kentteki terziler, saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle 10 aşamadan geçip, binbir emekle, el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler dikiyor. Yazın serin, kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim de tercih edilen 'şal şepik'i üreten ustalar, kumaşın hak ettiği değere kavuşması ve dünyaya açılması için destek bekliyor.
YÜKSEK KALİTE
Tiftik kumaşının tiftik keçisinin yününden elde edildiğini belirten Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Toprak, Eruh ilçesinde üretilen şal şepik kumaşına ilginin arttığını söyleyerek, "Kumaşımız tarihi bir dokuya sahiptir. Yüksek kalitede ve çok az üretilen bir kumaştır. Tiftik keçisinden üretilen bir kumaştır ve yaklaşık 10 aşamadan geçiyor. Son dönemlerde hazır giyim tercih edilmesinden ötürü geri planda kaldı. Bölgemizde Eruh Halk Eğitim Merkezi'nde üretim yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın bu kumaştan yapılan giysileri giymesi, kumaşa ilginin artmasına vesile oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU / M. Yücel DURAK / SİİRT/ DHA
2021-12-17 13:14:53

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