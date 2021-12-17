Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

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Siirt'te metruk bir binada üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak'ta metruk bir binada yapılan aramada M.S. isimli şahsa ait 10 gram eroin ve 3 paket halinde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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