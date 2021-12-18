Siirt'te 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 kişi tutuklandı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te kasten adam öldürme suçundan gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Siirt valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta merkez Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi ile Edip Turhan Caddesinin kesiştiği bölgede silahlı saldırı sonucu yaralanan O.E.'nin zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelileri olan 8 şahıs aynı gün gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiş, şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.