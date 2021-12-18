Siirt’te silahla yaralama suçundan 4 kişi tutuklandı

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Siirt kent merkezinde bir vatandaşı ateşli silahla yaralamaktan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Atilla Koç Caddesinde iki gün önce M.S.'nin yüzü maskeli bir kişi tarafından ateşli silahla yaralanmasına yönelik yürütülen adli tahkikatta, olayın failleri olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

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