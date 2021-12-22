Siirt’te ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası içerde bulunan 5 koyun telef olurken, ahır ve çevresinde bulunan samanlarda kül oldu.
Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.