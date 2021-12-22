Vücuduna korseyle sarılı 1 kilo 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı. Hareketleri şüpheli bulunan ve ismi açıklanmayan yolcunun üst araması yapıldı. Korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2021-12-22 16:21:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.