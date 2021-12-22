Vücuduna korseyle sarılı 1 kilo 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı. Hareketleri şüpheli bulunan ve ismi açıklanmayan yolcunun üst araması yapıldı. Korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-12-22 16:21:34



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