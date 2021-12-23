Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, vatandaşın taleplerini dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaş ziyaretleri programı kapsamında, kent merkezi Afetevler Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Afetevler Mahallesinde vatandaşları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette mahalle sakinleri, devlet ile vatandaşın el birliği ile bir cami yapımına ihtiyaç duyulduğunu ve doğal gaz sorunu yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlar ile beraber mahalleyi gezerek, caminin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Cami yapımı için gereken desteği imkanlar dahilinde verileceğini söyleyen Hacıbektaşoğlu, doğal gaz sorununun çözümü için de yetkililere talimat verdi.

Hacıbektaşoğlu, mahalledeki çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

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