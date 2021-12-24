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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD’den destek geldi

İHA

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ABD’den destek geldi

Siirt'te yardımsever Kadir Özdemir, köyde maddi durumu iyi olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımın kısa sürede binlerce kişiye ulaşmasının ardından yurt dışından bir hayırsever devreye girerek köy çocuklarına kışlık bot gönderdi.
Siirt’te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir’in sesini ABD’de yaşayan bir hayırsever duydu. Hayırsever tarafından gönderilen parayla alınan ayakkabılar, Siirt Gökçebağ Beldesine bağlı Sütlüce mezrasında köy çocuklarına dağıttı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları hayırseverlerden ayakkabı yardımı aldıklarını söyledi. Özdemir, “Köy köy gezip ayakkabı dağıtımı yapıyoruz. Bu yardım ABD’den geldi. Toplam 200 ayakkabı geldi. Hayır sever benim sayfamı gördü bende yardım yapmak istiyorum dedi, tamam dedim. Ayakkabı parasını gönderdi. Şimdi Siirt’in merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Sütlüce mezrasındayız. Çocukları mutlu etmeye geldik. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu zaten. Ayakkabısı olmayan köy çocuklarına ayakkabı dağıtıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yardım edenlerde, yardım gönderenlerden Allah razı olsun. Çok güzel yardımlar yapılıyor” dedi.
Köy çocuklarına ayakkabı dağıtmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren İrem Karaer, köy çocuklarına yardımda bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Karaer, “Bu kış gününde çoğu çocuğun ayağında ayakkabı yoktu. Yardımcı olmaya çalıştık bir nebze olsun onları mutlu etmek için. Çocuklar çok mutlu oldu gerçekten. Onların bu hali yüreğimizi ısıttı haliyle. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Yeni ayakkabılara kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Gamze Keşli, “Bizim köyümüze misafirler geldi, bize ayakkabılar getirdi. Çok teşekkür ederiz onlara” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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