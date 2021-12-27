Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

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Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eruh ve Baykan ilçelerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşların keçileri kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanların yardım istemesi üzerine her iki yere de AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu keçiler mahsur kaldıkları alandan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çobanları hayvanlarını riskli alanlarda otlatmamaları konusunda uyardı.

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