Hayvanlarını otlatan çoban kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

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Siirt'te hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ekmekçiler köyü yakınında hayvan otlatan 15 yaşındaki Habib Gökçe, çıktığı kayalıklardan düştü. Gökçe'nin düştüğünü gören yakınları yardım istedi. Olay yerine sevk edilen UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gökçe'nin cesedini kayalık bölgeden çıkardı.

Gökçe'nin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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