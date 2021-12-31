Siirt’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Siirt’te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinin çelik kasasından bin TL para ve iş yeri içerisinden yaklaşık 5 bin TL değerinde çeşitli markalarda tekel bandrollü sigara çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hakkında daha önceden hırsızlık konularından çok sayıda işlem yapılan 2 şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek, suç eşyalarıyla birlikte yakalanmışlardır. 2 şahıs adli makamlara çıkarılmış olup 1 şahıs mahkemece ev hapsi cezası ile serbest kalmış, diğer şahıs ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.