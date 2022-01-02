Siirt’te 195 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Kilit1 uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 195 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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