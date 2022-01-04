Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Siirt’te kayalıklarda 2 haftadır mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş mevkiinde mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saat süren çalışmanın ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçinin sahibi ekiplere teşekkür etti.

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