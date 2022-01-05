Türkiye’nin tek izabe tesisi 3 bin kişiye istihdamla, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı, ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin tek izabe tesisi 3 bin kişiye istihdamla, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı, ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

İHA

Türkiye’nin tek izabe tesisi 3 bin kişiye istihdamla, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı, ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Siirt'te, 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinde üretime devam ediliyor.
Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde TürkKatar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.
Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini dile getiren Lineer Metal A.Ş. Koordinatörü Başar Şakar, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı söyledi.
Çinko izabe tesisinin 3 bin kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Şakar, “Siirt organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde kurulan 90 bin ton kapasiteli Siirt Lineer Metal çinko izabe tesisi, ham madde, maden ocaklarında çalışacak, bunların tedarik zincirleri ile birlikte 2 bin 500 kişilik bir istihdamla birlikte toplamda 3 bin kişilik bir işsizliğinde önüne geçmiş olacağız. Tesisimiz Türkiye’nin tek izabe tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda da ülkemizin 250 bin ton çinko ihtiyacını 90 bin ton külçe buradan sağlayacağız. Yaklaşık yüze 40’ını sağlayacağımız bu tesiste, ülkemize de katma değeri çok yüksek olacaktır. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ithalatın da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi ...
Siirt İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi 5 bin 750 aileye yardım
YEREL HABERLER Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi 5 bin 750 aileye ...
Siirt’te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt’te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi ...
Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret ederek, köylülerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret ...
Siirt’te kaçak avcılara sıkı denetim
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcılara sıkı denetim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.