Siirt'te uyuşturucu tacirleri cami tuvaletine eroin sakladı

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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahalle'de bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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