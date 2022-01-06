Siirt’te şüphe üzerine üst araması yapılan şahısta uyuşturucu madde çıktı

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Siirt’te devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Batı Mahallesi 913. Sokakta şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında mavi poşet parçasına sarılı 10,50 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri sürüyor.

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