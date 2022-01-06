Resmi Gazetede yayımlandı, süresi 2 yıl uzatıldı TPAO'nun Siirt'te petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Batman’da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt ve Batman’da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu. Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

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