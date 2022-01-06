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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü 2021 yılı verilerini açıkladı

İHA

Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü 2021 yılı verilerini açıkladı

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız 2021 yılının verilerini açıkladı.
SİSKİ Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı itibari ile ekipler tarafından 5 bin metre içme suyu hattı, bin 200 adet şebeke arızası, 500 adet kanalizasyon arızası, 2 bin adet ızgara temizliği, 4 bin 500 adet baca temizliği,12 bin metre kanalizasyon hattı döşemesi, bin 500 metre yağmursuyu hattı döşemesi, 10 bin adet vidanjör arızası, 3 bin 800 metre Evsel bağlantı su, kanalizasyon çalışması, Hizan ve Hesko su hattı arıza çalışmalarının yanı sıra 2 bin 500 adet yeni abone çalışması yapıldığı bildirildi.
Barış Mahallesinden, Kooperatif Mahallesine kadar kanalizasyon ve atık suda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini bildirilen açıklamada, “Kentin 10 yıllık altyapı sorunu kökten çözüme kavuşturuldu. Barış Mahallesinden, Kooperatif Mahallesine ve oradan Siirt Çevre yolu Polis Okulu kavşağına kadar olan bölümde 2 bin 300 metre boyunda 800 milimetre çapında hat inşa edilerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Alternatif su kaynakları çalışmaları kapsamında da Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisi 2 kademe arıtma kapasitesinin artırılması, yeni bir içme suyu hattının tedariki ve arıtma tesisine bağlanması ayrıca pis su arıtma tesisi kapasitesinin artırılması ve Kezer yerleşkesinde yeni bir arıtma tesisinin kurulması projeleri 2022 yılı yatırım programına alınmış, çalışmalar devam etmektedir. Çevre ve insan sağlığını gözeterek, içme suyu ile kanalizasyon hizmetlerini etkin, verimli, kesintisiz ve kaliteli olarak halkımıza sunmak için çalışmalarımız 2022 yılı içinde de aralıksız devam edecektir” denildi.

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