Siirt’te 'tefeci' operasyonu:2 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'tefecilere' yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.